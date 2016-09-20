Учасники саміту ООН схвалили декларацію для захисту біженців

Учасники саміту Організації Об'єднаних Націй схвалили декларацію для захисту біженців.

Як повідомляє Центр новин ООН, вчора у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку відкрився Саміт з питань біженців та мігрантів.

Учасники саміту на початку засідання схвалили Нью-Йоркську декларацію, яка містить заходи щодо захисту осіб, які змушені рятуватися від воєн, насильства, наслідків стихійних лих, бідності і голоду.

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«Ми заявляємо про cвою глибоку солідарність з мільйонами людей у різних частинах світу, які з незалежних від них причин змушені разом з сім'ями залишати свої домівки, і висловлюємо їм свою підтримку», - йдеться в документі, прийнятому сьогодні на саміті в Нью-Йорку .

У декларації держави-члени пообіцяли забезпечити захист прав усіх біженців і мігрантів, незалежно від їх статусу. У першочерговому порядку вони мають намір домагатися поліпшення умов у країнах походження біженців та мігрантів з тим, щоб людям не довелося залишати свої країни. Втілення в життя положень документа дозволить поліпшити ситуацію при прийомі біженців і мігрантів на кордоні та у приймаючих їхніх країнах.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що належне виконання прийнятої сьогодні декларації дозволить забезпечити захист усіх без винятку біженців і мігрантів.

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«Тривалі конфлікти, порушення прав людини, економічні потрясіння, зміна клімату та стихійні лиха змушують все більше число людей залишати свої домівки. На шляху у пошуках притулку вони переживають неймовірні страждання», - наголошується в документі.

У повідомленні констатується, що в сучасному світі більше людей, ніж будь-коли, живуть не в тих країнах, де вони народилися. Мігранти є у всіх країнах світу.

У 2015 році число мігрантів перевищило 244 млн осіб. Приблизно 65 млн людей є вимушеними переселенцями: це понад 21 млн біженців, 3 млн осіб, що шукають притулку, та понад 40 млн внутрішньо переміщених осіб.

«Коли ми втілимо прийняту сьогодні декларацію у реальність, то більше дітей зможуть відвідувати школу, більше працездатних людей зможуть без побоювання займатися пошуком роботи за кордоном, не вдаючись до послуг контрабандистів», - заявив генеральний секретар ООН.

Після прибуття до нової країни біженці та мігранти зможуть брати участь у програмах з інтеграції. Йдеться про вивчання мови і забезпечення доступу до освіти. Всі діти мають піти до школи у перші ж місяці після прибуття. У документі йдеться про гранти на навчання, про робочі місця.

«Ми маємо по-іншому говорити про біженців і мігрантів. І ми маємо говорити з ними. Наші слова і діалог багато значать. Ось чому сьогодні ООН запускає кампанію «Разом - повага, безпека і забезпечення гідності для всіх» », - підкреслив Пан Гі Мун.

«Діючи разом, ми зможемо протистояти ксенофобії, і перетворити страх у надію», - додав генсек ООН.

Він закликав світових лідерів приєднатися до кампанії і пообіцяти забезпечувати права всіх людей, які були змушені з тієї чи іншої причини залишити свої домівки у пошуках кращого життя.

У самій декларації держави - члени ООН рішуче засудили акти і прояви расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості стосоно біженців і мігрантів. Лідери глав держав і урядів заявили, що «різноманітність збагачує будь-яке суспільство і сприяє соціальній згуртованості».