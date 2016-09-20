Стовбурові клітини допомогли відновити рухливість після травм хребта

Про це свідчать попередні результати клінічних досліджень, повідомляє Аsterias biotherapeutics.

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У клінічних дослідженнях терапії AST-OPC1 взяли участь пацієнти з повним ушкодженням спинного мозку на рівні С5-С7. В даному випадку п'яти учасникам була введена популяція (10 млн) прогениторних клітин олігодендроцитів (клітин-попередників), здатних заново створити мієлінову оболонку навколо уражених нервових клітин ЦНС.

Через три місяці після введення стовбурових клітин була досягнута первинна кінцева точка дослідження: у двох пацієнтів частково відновилася рухливість на одній стороні тіла. Більш того, один з п'яти учасників дослідження знову зміг ворушити руками і ногами, а також отримав можливість самостійно харчуватися, набирати повідомлення на телефоні і керувати інвалідним візком. Автори відзначають, що позитивні зміни були відзначені у всіх п'яти пацієнтів.

Дозвіл на проведення клінічних досліджень фази 1/2а було видано Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США у 2014 році на підставі позитивних результатів клінічних досліджень I фази.