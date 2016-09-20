Британські вчені створили унікальні пломби, які не руйнуються

Матеріал, який зараз використовують для пломбування зубів, хоча і довговічний, все-таки піддається розкладанню. Це змушує людей лікувати одні і ті ж зуби кілька разів за життя. Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, британські вчені створили матеріал для пломб, який має довічний термін придатності.

Цей матеріал вже названий революційним. Він не тільки блокує поширення карієсу, але і відновлює зуби, постраждалі від бактерій. Також він не дає бактеріям проникати в дрібні порожнини в зубах, що утворюються між пломбою і стінками зуба. Матеріал вивільняє мінеральні речовини на зразок солі кальцію і фосфорної кислоти. Ці речовини зуби використовують для утворення нових мінеральних речовин і самостійної регенерації.

Читайте такожВчені створили пломби, які сприяють "самолікуванню" зубівРизику випадання пломби з такого матеріалу практично немає. Професор Роберт Хілл, який допомагав у розробці матеріалу в Університеті королеви Марії, впевнений, що матеріал змінить клінічну практику. Він дозволить зменшити розмір карієсу і скоротити кількість вторинних дірок в зубах за рахунок ремінералізації. Матеріал виготовлений з біоактивних скляних композитів, які вивільняють фтор, кальцій, солі фосфорної кислоти.