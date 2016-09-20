Мурчання кішки нормалізує тиск і серцевий ритм - дослідження

Коти мають терапевтичний ефект, довели російські вчені. Як передає Мeddaily.ru, у Волгоградському державному університеті встановили, що коти нормалізують тиск і серцевий ритм. Секрет в котячому мурчанні. І його вплив протестували на 20 студентах.

У добровольців вимірювали тиск, пульс, знімали кардіограму на самому початку експерименту. Далі їм давали прослухати протягом 10 хвилин запис з мурчанням кота в діапазоні 100-120 Герц. Паралельно добровольцям показували фото котів. Після цього оцінка стану добровольців проводилася повторно.

За словами вчених, кардіограма змінювалася буквально на очах, наближаючись до норми. Спершу тиск був підвищеним (близько 126 міліметрів ртутного стовпа у дівчат і 155 міліметрів у молодих людей). Але мурчання дозволило знизити тиск (у дівчат до 119 міліметрів, а у молодих людей - до 152 міліметрів). Серцевий ритм стабілізувався у всіх добровольців.

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