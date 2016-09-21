Опіоїди блокують батьківські інстинкти - дослідження

Милий вигляд дитини, в свою чергу, мотивує людей піклуватися про неї, таким чином, опіоїдна залежність може значно знижувати бажання людини піклуватися про інших, пише Мedicalxpress. Цей побічний ефект препарату необхідно враховувати при лікуванні чи реабілітації з їх допомогою, попередили вчені.

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Дослідники порівняли, як реагують на дітей здорові люди, і люди, прихильні до опіоїдів. Для цього вони використовували концепцію під назвою Baby schema, вперше запропоновану австрійським етологом Конрадом Лоренцем (Konrad Lorenz). Baby schema — це набір стимулів для прояву батьківської поведінки, певні візуальні характеристики, які роблять дитину або дитинча тварини більш симпатичним для людського погляду. Наприклад, це можуть бути великі очі, великий лоб, маленьке підборіддя — люди несвідомо сприймають всі ці особливості притаманні дітям. Більш ранні дослідження показали, що у відповідь на дитячі обличчя створюється мотивація відходу, тобто людина, побачивши дитину, в цілому не проти йому допомогти, якщо це буде потрібно.

Наукова група з університету Пенсільванії припустила, що опіоїди можуть вплинути на цю мотивацію, тобто мозок залежних людей буде реагувати не так, як мозок здорових. Для цього вчені запросили до участі в дослідженні 47 осіб з опіоїдною залежністю, які тільки почали терапію за допомогою антагоніста опіоїдних рецепторів Налтрексону. Дослідники за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії проаналізували, як ці люди реагують на Baby schema перед початком прийому препарату та через 10 днів лікування.

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З'ясувалося, що у людей з опіоїдною залежністю мотивація відходу не створюється, батьківські стимули не працюють. Терапія блокатором опіоїдів допомагала таким людям, вони починали реагувати на дитячі обличчя краще, мозок сприймав їх візуальні характеристики правильно і включав потрібні механізми так само, як у здорових людей. За словами вчених, результати дослідження досить важливі, так як опіоїди часто використовуються в медицині, в тому числі для тривалого лікування, тому те, що вони впливають на бажання людей піклуватися про собі подібних, — це потрібна інформація. Крім того, дослідження наукової групи піднімають питання про те, як впливають опіоїди на соціальну поведінку в цілому.