Країни ООН підписали зобов'язання про боротьбу з супербактеріями

Відразу всі 193 країни-члени ООН підписали документ, в якому зобов'язалися позбавити світ від супербактерій - стійких до ліків хвороботворних організмів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Медики вже назвали цю декларацію проривом. За словами експертів, якщо країнам вдасться дотримуватися декларованих планів, в світі буде щорічно вмирати на 700 тис. людей менше.

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Новий документ - усього четверта угода в історії ООН, що стосується здоров'я: її передували декларація по боротьбі з ВІЛ у 2001 році, з незаразними захворюваннями в 2011 році і з вірусом Ебола - в 2013 році.

Тепер у 193 держав є два роки на те, щоб представити план боротьби із супербактеріями.

Підписаний документ декларує, що країни спонсоруватимуть створення нових антибіотиків і працюватимуть над покращенням діагностики, а також навчатимуть медичний персонал і громадськість способам боротьби зі стійкими бактеріями.

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Проблема супербактерій виникла у зв'язку з надмірною поширеністю антибіотиків, до яких у мікроорганізмів виробилася стійкість.

В Європі та США внаслідок стійкості до медикаментів щороку помирає близько 50 тис. осіб