Учені встановили, що перегляд драм має болезаспокійливий ефект

Перегляд зворушливого фільму, який вичавлює сльозу, сприяє зближенню між людьми, стверджують вчені. Результати проведеного дослідження пояснюють нашу тягу до драм, навіть якщо їх сюжет змушує нас плакати, повідомляє Російська служба ВВС.

За даними команди учених з Оксфордського університету, перегляд трагічних або мелодраматичних картин сприяє викиду ендорфінів - гормонів радості і задоволення.

Подібні хімічні процеси в організмі мають природну болезаспокійливу дію, а також сприяють зближенню з оточуючими, говориться в доповіді, опублікованій в журналі Королівського товариства "Open Science".

Любов людства до оповідей з'явилася ще в античні часи, коли сформувалися громади мисливців і збирачів, говорить керівник дослідження, професор психології еволюції Роберт Данбар.

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"Схильність до жанру фікшн - дуже важлива риса людського суспільства, притаманна всім культурам, і вона широко вивчається вченими-гуманітаріями. Але чому фікшн так захоплює маси і які його функції - ці питання досі не досліджувалися психологами", - пояснює Робін Данбар.

"Фольклор має велику соціальну значимість: з його допомогою ми передаємо мудрість наступним поколінням і фіксуємо общинні цінності, які нас об'єднують. Все це дуже важливо, але не пояснює, чому нам весь час потрібно, щоб нас розважали", - продовжує вчений.

Команда вчених з Оксфорда, що складається з психологів і літераторів-класицистів, вирішила перевірити, чи справді перегляд драми сприяє виробленню ендорфінів, що сприяють знеболюванню природним шляхом.

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Друга група дивилася документальні фільми на нейтральні теми.

Вчені перевірили зміни в больовому порозі добровольців до і після перегляду за допомогою вправи, під час якого людина спирається спиною об стіну, неначе сидить на стільці, і повинна протриматися в такому положенні якомога довше.

"Ті, хто пережив великий емоційний струс, демонстрували більш високий больовий поріг і більшою мірою відчували зв'язок з товаришами по групі", - розповідає професор Данбар.

На його думку, один з наслідків нашої захопленості емоційними художніми сюжетами - велика згуртованість у відповідних соціальних групах. Ефект ендорфіну також спостерігався серед тих, хто дивився комедії, співав або танцював.

"Ми не говоримо, що цей хімічний процес - єдина причина нашої тяги до драми, є й інші аспекти людської психології. Але це важливий момент, що пояснює, чому ми отримуємо задоволення від художнього кіно", - говорить учений.

Проведене дослідження стало прикладом не цілком звичайної співпраці фахівців з таких різних галузей, як наука і мистецтво.

Фахівець в галузі творчості Шекспіра Софі Дункан каже, що вони намагалися зрозуміти, чому і як художня література впливає на людей, і що означає вираз "зачитатися книгою".

Результати показали, що ми можемо самі викликати у себе викид ендорфінів шляхом занурення в захоплюючий сюжет, говорить літератор.

"Перегляд трагедії або драми корисний для здоров'я. Він вивільняє ендорфіни, які є природним знеболюючим засобом", - резюмує Дункан.

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