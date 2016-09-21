Відпустка омолоджує людину - дослідження

У США вчені зі Школи медицини Ікан на горі Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) знову довели користь відпустки. Вони провели невелике дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що сам по собі відпочинок не тільки покращує психологічний стан людини, але і змінює експресію генів і знижує кількість біомаркерів старіння в крові. Особливо корисно виявилося поєднувати відпустку з медитативними практиками — таке поєднання мало позитивний ефект у довгостроковій перспективі, навіть через 10 місяців знижуючи рівень стресу у колишнього відпочиваючого, повідомляє Медпортал.

Читайте такожМедитація допомагає впоратися зі стресом - дослідженняДо участі у науковій роботі запросили групу з 102 жінок у віці від 30 до 60 років. Всі вони протягом 5 днів відпочивали в чотиризірковому готелі La Costa Resort and Spa в Каліфорнії. Перед відпочинком і після нього у всіх учасниць взяли кров на аналіз, крім того, на п'ятий день, а також через місяць і через 10 місяців після відпустки жінок опитували з приводу того, чи вони відчувають симптоми депресії, чи перебувають у стресі, наскільки вони енергійні і уважні до того, що відбувається навколо. В готелі при цьому проходив семінар-ретрит з йоги, в рамках якого планувалися заняття медитацією, і близько третини жінок спеціально забронювали місця заздалегідь, оскільки медитували регулярно. Решту 70 жінок ніколи не займалися медитацією, і їх випадковим чином розділили на дві групи, одна з яких також брала участь у ретриті, а інша — просто відпочивала.

Читайте також10 хвилин відпочинку допомагають впоратися зі стресомЗа підсумками аналізів і опитувань «ефект відпустки» проявився у всіх 102 жінок. Всі вони краще себе почували після відпочинку, активність їх генів збільшилася. Однак заняття медитацією посилювали цей ефект — по-перше, навіть через 10 місяців ті жінки, які медитували, повідомляли про більш низький рівень стресу і депресії, ніж ті, які відпочивали і нічим додатковим не займалися, по-друге, на молекулярному рівня організм жінки, що займалася медитацією, працював результативно, зокрема, більш ефективно використовував протеїни. При тому, що експресія генів змінилася у всіх учасниць, і також у всіх скоротилася кількість в крові біомаркерів, що вказують на старіння організму, у тих жінок, які займалися медитацією, була більш активна теломераза, ензим, який пов'язують з довголіттям.

Читайте такожВідпочинок на природі покращує стосунки в сім'ї - психологиКрім усього іншого, відпочинок знижував активність захисних систем організму — заспокоював імунну систему, скорочував запальні процеси.