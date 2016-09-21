Початок робочого дня краще перенести на 10 годину ранку - дослідження

На думку Пола Келлі, професора Оксфордського університету, і його колег, необхідність щодня вставати на роботу до 9 ранку - найпоширеніше катування в сучасному суспільстві. Такий розпорядок дня для нас не підходить. Він розходиться з нашими циркадними ритмами, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на "Interfax".

Внутрішні органи, такі як серце або печінка, працюють за іншим розкладом, і змінити його не можна. А ось перенести початок робочого дня на 10 годину ранку - можна. Вчені зазначають: восьмигодинний робочий день був запроваджений у Великобританії в 18 столітті для цілодобової роботи фабрик і заводів. Економічна ситуація відтоді сильно змінилася. Тому дослідники наполягають на перенесенні початку робочого дня.

Читайте такожНічний сон для жінок важливіший, ніж для чоловіків - дослідженняДо речі, в одній британській школі провели експеримент. Початок занять перенесли з 8:30 на 10 ранку. Завдяки цьому успішність школярів підвищилася на 19%. Фахівці додають: стрес, викликаний порушеннями сну, підвищує ризик хронічних захворювань. Продуктивність співробітників знижується, вони часто беруть лікарняні, і компанії втрачають гроші. Внесення запропонованих вченими змін допоможе цьому запобігти.