Учені створили таблетку, яка змушує організм активно спалювати жир

Вчені з Університету Сіднея і Університету Копенгагена створили унікальну таблетку, яка здатна замінити спортивні тренування. Препарат вже випробували на мишах. Засіб змушує організм активно спалювати жир. Також він корисний для серцево-судинної системи. Правда, скинути вагу таблетка не допомагає, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на "MED Новини".

Читайте такожСтворена таблетка із вбудованою відеокамероюДослідники стежили за мишами, які виконували фізичні вправи. Вони з'ясували, який білок грав ключову роль у ліпідному обміні. Потім фахівці модифікували білок і вивели гризунів, у яких метаболізм жирів був прискорений навіть при відсутності фізичних навантажень.

Читайте такожВ Австралії створена електронна таблетка, яка стежить за здоров'ям шлункаВчені створили на основі білка препарат. Потім його давали мишам. Дослідження показало: гризуни, які приймали ліки, були витривалішими. Крім того, їх організм швидше спалював жир. Також у цих мишей виявилися знижені рівні жирних кислот і цукру в крові. Однак через прискорення метаболізму гризуни їли більше, ніж зазвичай. Тому вага у них не знизилася.

Фахівці планують провести дослідження за участю людей. Вони сподіваються, що препарат буде працювати так само. Ліки допоможуть людям з групи ризику серцево-судинних захворювань, які з ряду причин не можуть займатися спортом.