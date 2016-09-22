"Полуничні" електронні сигарети є найбільш небезпечними для бронхів - дослідження

Нове дослідження, проведене співробітниками Онкологічного інституту Розвелл Парк, показало: рідини для електронних сигарет, особливо полуничні, роблять пару пристрою небезпечною для здоров'я. Крім того, на її токсичність впливає напруга акумулятора, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожДоступність електронних сигарет скорочує поширеність куріння - ЗМІУ ході дослідження фахівці піддавали клітини бронхів впливу пари від шести електронних сигарет з різною напругою акумуляторів. Пристрої наповнювали рідинами з різними смаками (тютюну, полуниці, ментолу, кави і коктейлю Піна Колада). Потім вчені оцінювали життєздатність клітин, їх активність і рівень маркерів запалення.

Читайте такожЕлектронні сигарети шкідливі для легенів так само, як і звичайні - вченіДослідники виявили: акумулятори з високою напругою і полунична рідина виявилися найнебезпечнішими для клітин бронхів. Так, судячи з усього, ступінь токсичності пари електронного пристрою дуже залежить від напруги акумулятора і використовуваної рідини.