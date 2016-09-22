На окупованому Донбасі боєвики захоплюють у заручники дітей та підлітків
09:15, 22 вересня 2016Зарубіжні новини
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Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимими випадки взяття членами незаконних військових формувань на Донбасі в заручники дітей і підлітків.
Росія підтримала НВФ на окупованій території Донбасу, які беруть дітей в заручники
Фото УНІАН
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому глава держави наголосив у своєму виступі у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.
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«Я був шокований, коли дізнався, що недавно Росія підтримала НВФ на окупованій території Донбасу, які беруть дітей в заручники. Вони показали відео допиту підлітків, яких вони звинуватили в тому, що вони вели якусь провокаційну операцію. Така поведінка не має місця в ХХІ столітті, і ми закликаємо ЮНІСЕФ втрутитись та запобігти катуванню цих дітей», - заявив Порошенко.
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