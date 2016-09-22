Самотність може бути генетично обумовленою - вчені

Співробітники Університету Каліфорнії в Сан-Дієго вивчили генотипові та фенотипові дані понад 10 тисяч людей старше 50 років, які були раніше зібрані в ході першого дослідження генома самотності, повідомляється в статті, опублікованій в Nature.

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В рамках даного проекту вчені проводили скринінг на виявлення основних генетичних закономірностей самотності за допомогою спеціальної ДНК-панелі або чіпа, а також визначали, чи пов'язані вони з іншими психічними особливостями досліджуваних індивідів. Психоемоційний стан досліджуваних визначали на підставі їх власних суджень про те, чи вони відчувають нестачу товариського спілкування, забуття та ізольованість від інших.

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Аналіз результатів показав, що генетична схильність до самотності коливається в межах від 14 до 27%, але що ще цікавіше: вона може бути генетично зчеплена (спільно успадковується) з іншими несприятливими для психічного здоров'я рисами схильністю до нейротизму і депресії. В даний час вчені знаходяться в пошуках генів-маркерів самотності, на підставі яких можна було б робити точні клінічні прогнози про душевний стан пацієнтів.