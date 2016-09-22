Вчені довели, що прогестерон запобігає небезпечним ускладненням грипу

Обнадійливі дані отримані на самках мишей. Дослідникам з Університету Джона Хопкінса вдалося показати, що прогестерон здатний запобігти небезпечним ускладненням вірусу грипу і сприяє швидкій регенерації тканин легенів, повідомляє Рlos.

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У ході дослідження в тіло мишей поміщали спеціальний імплант, що виділяє прогестерон. Потім тварин інфікували вірусом грипу. Гризуни з контрольної групи отримували свою дозу інфекції, однак жодну попередню прогестеронову терапію вони не проходили.

При порівнянні наслідків захворювання в обох групах вчені виявили однозначний захисний ефект прогестерону. Миші, які приймали відповідне превентивне лікування, демонстрували швидке покращення функції легень, та й сама шкода, заподіяна органам дихання, була не такою вираженою, як у самок з контрольної групи.

Як виявилося, підвищені дози прогестерону призводять до збільшення виробництва клітинами легень білка амфірегуліна, що в кінцевому підсумку і забезпечує захисний ефект. Вчені припускають виявити аналогічний вплив прогестерону у жінок.