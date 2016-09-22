Італійський нейрохірург провів пробну операцію з пересадки голови

Директор Туринської передової групи нейромодуляції Серджо Канаверо готується до унікальної операції, в рамках якої вперше у світі буде трансплантована голова людини, пише espreso.tv з посиланням на Gizmodo. Добровольцем став російський програміст Валерій Спірідонов, який страждає на спинальну м'язову атрофію - складного спадкового захворювання.

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Передбачається, що операція відбудеться в 2017 році і коштуватиме близько 10 млн євро.

Весь науковий світ з інтересом стежить за діями Канаверо. І тепер нейрохірург представив відео свого експерименту, в якому брали участь тварини: миші і собака. Канаверо не відрізав голови тваринам і лише розрізав їхні хребти.

Саме складність відновлення останнього вважається однією з головних перешкод на шляху до повноцінної трансплантації людської голови.

Нейрохірург розповів, що в рамках експерименту був використаний поліетиленгліколь: його ввели в уражені ділянки спинного мозку і за рахунок цього було досягнуто відновлення зв'язків між нейронами.

Усього в експерименті було задіяно вісім щурів і одну собаку. За словами самого Канаверо, щури змогли повзати через кілька тижнів після операції. Собака почала ходити через три тижні після експерименту.

При цьому деякі вчені досить скептично поставилися до пробної операції Канаверо. Так, за словами американського нейробіолога Джеррі Сільвера, експеримент із собакою - це окремий випадок без контрольної групи і він не може надати достатньо інформації.

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А на думку спеціаліста з медичної етики Артура Каплана, який представляє Нью-Йоркський університет, результати експериментів над тваринами не дозволяють говорити про те, що пересадку голови людині можна буде провести в 2017 році. Експерт вважає, що першу таку спробу можна буде здійснити не раніше ніж через сім-вісім років.