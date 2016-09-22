Італійський нейрохірург провів пробну операцію з пересадки голови

12:55, 22 вересня 2016
Зарубіжні новини
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У рамках експерименту був використаний поліетиленгліколь: його ввели в уражені ділянки спинного мозку і за рахунок цього було досягнуто відновлення зв'язків між нейронами.

Мышь ученые исследование / http://en.wikipedia.org/

Директор Туринської передової групи нейромодуляції Серджо Канаверо готується до унікальної операції, в рамках якої вперше у світі буде трансплантована голова людини, пише espreso.tv з посиланням на Gizmodo. Добровольцем став російський програміст Валерій Спірідонов, який страждає на спинальну м'язову атрофію - складного спадкового захворювання.

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Передбачається, що операція відбудеться в 2017 році і коштуватиме близько 10 млн євро.

Весь науковий світ з інтересом стежить за діями Канаверо. І тепер нейрохірург представив відео свого експерименту, в якому брали участь тварини: миші і собака. Канаверо не відрізав голови тваринам і лише розрізав їхні хребти.

Саме складність відновлення останнього вважається однією з головних перешкод на шляху до повноцінної трансплантації людської голови.

Нейрохірург розповів, що в рамках експерименту був використаний поліетиленгліколь: його ввели в уражені ділянки спинного мозку і за рахунок цього було досягнуто відновлення зв'язків між нейронами.

Усього в експерименті було задіяно вісім щурів і одну собаку. За словами самого Канаверо, щури змогли повзати через кілька тижнів після операції. Собака почала ходити через три тижні після експерименту.

Фото: C-Yoon Kim

При цьому деякі вчені досить скептично поставилися до пробної операції Канаверо. Так, за словами американського нейробіолога Джеррі Сільвера, експеримент із собакою - це окремий випадок без контрольної групи і він не може надати достатньо інформації.

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А на думку спеціаліста з медичної етики Артура Каплана, який представляє Нью-Йоркський університет, результати експериментів над тваринами не дозволяють говорити про те, що пересадку голови людині можна буде провести в 2017 році. Експерт вважає, що першу таку спробу можна буде здійснити не раніше ніж через сім-вісім років.

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