Куріння згубно впливає на активність понад 7000 генів - нове дослідження

Вчені виявляють все нові і нові негативні наслідки цієї шкідливої звички. Стефані Лондон (Stephanie London) і її колеги з Національного інституту гігієни навколишнього середовища США (U. S. National Institute of Environmental Health Sciences) з'ясували, що куріння викликає зміни в роботі більш ніж 7000 генів, повідомляє Мedicalxpress. Це приблизно третина від усіх відомих у даний час генів.

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Мова йде про метилування ДНК – модифікацію, яка викликає зміни рівня експресії генів. Такі зміни називаються епігенетичними і впливають на активність генів, підсилюючи роботу одних і придушуючи інші. Багато з таких змін і стають причиною виникнення захворювань, пов'язаних з курінням.

Автори вивчили дані про аналізи зразків крові, взятих майже 16 тисяч осіб, які брали участь в 16 різних дослідженнях. Вони виявили, що деякі зміни зникали через п'ять років після припинення куріння, однак частина з них залишалася в геномі навіть через 30 років після того, як люди кидали палити. Це означає, що ризик виникнення багатьох захворювань зберігався навіть у тому випадку, якщо людина припиняла палити.