У чоловіків з тривожними розладами значно вищий ризик померти - вчені

Дослідники з Кембриджського університету проаналізували дані 16000 чоловіків, повідомляє newsru.co.il.

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Вчені встановили: представники сильної статі, що страждали від тривожних розладів, в 2 рази частіше помирали від раку в порівнянні з психічно здоровими чоловіками. У жінок такої кореляції дослідники не знайшли. Фахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, такі як наявність шкідливих звичок і рівень фізичної активності.

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Ризик генералізованого тривожного розладу збільшують хронічні запальні захворювання кишечника, наприклад, хвороба Крона або неспецифічний виразковий коліт. Це з'ясували дослідники з Університету Торонто. Вчені припускають, що негативний життєвий досвід і постійна тривога порушують процес формування стресової реакції. Це призводить до негативних наслідків, у тому числі хронічного запалення.