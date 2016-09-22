Матері дітей з аутизмом схильні до серцево-судинних захворювань - дослідження

У дослідженні, проведеному вченими з Університету Каліфорнії, взяли участь 68 здорових матерів. Діти 31 учасниці страждали на аутизм. Фахівці оцінили рівень стресу у жінок і зібрали зразки крові. Вони виміряли рівні циркулюючих гемопоетичних клітин-попередників, які відновлюють пошкоджені судини і запобігають накопиченню "поганого" холестерину, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Дослідження показало: у матерів дітей з аутизмом, які скаржилися на хронічний стрес, виявилися підвищені рівні "поганого" холестерину. Крім того, у них було менше гемопоетичних клітин-попередників. Це збільшувало ризик серцево-судинних захворювань. У 30% матерів, чиї діти страждали на аутизм, і лише у 8% жінок з контрольної групи рівні "поганого" холестерину свідчили про високий ризик хвороб серця і судин.

Читайте такожАнтипсихотичні препарати підвищують ризик аутизмуФахівці відзначають: всі батьки відчувають стрес. Але поведінка дітей з аутизмом змушує матерів турбуватися особливо сильно. Дослідники помітили, що в організмі учасниць, які протягом тижня спілкувалися з членами своєї сім'ї в позитивному ключі, виявилося більше гемопоетичних клітин попередників. Так, ймовірно, зниження рівня стресу позитивно впливає на серцево-судинну систему.