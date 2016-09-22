Медики стверджують, що стан здоров'я людини залежить від її стосунків з батьками

Люди, які в дитинстві регулярно сварилися з батьками, у дорослому віці мають більше проблем зі здоров'ям. Це показало нове дослідження, проведене фахівцями з Університету Бейлор. Погані стосунки в родині негативно впливають на дієти, режим сну і розвиток дитини, пише Мeddaily.ru з посиланням на "Planet Today".

Читайте такожСамооцінка дитини залежить від глави сім'їЗа словами вчених, у сім'ях, де дитині не приділяють достатньо уваги, батьки рідко готують їжу. Тому дітям доводиться харчуватися тим, що потрапляє їм під руку. Зазвичай це продукти, багаті цукром і жирами. Потім у таких дітей порушується режим сну. Через це страждає їх психічний стан.

Проблеми з психікою часто переходять з дитинства в доросле життя і призводять до різних захворювань, наприклад, гіпертонії. Дослідники настійно рекомендують батькам підтримувати хороші стосунки з дітьми. Конфліктів і образ слід уникати.