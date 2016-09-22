Телевізор вбиває в дітях креативність - дослідження

В експерименті вчених з Університету Стаффордшира взяли участь 60 дітей у віці трьох років. Фахівці розділили дітей на групи. Деяким показували епізоди мультфільму "Листоноша Пет", а іншим дали книги і пазли. Потім учасники пройшли тест на креативність.

Вчені оцінювали кількість та оригінальність ідей, що виникали у дітей, передає Мeddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle. В учасників, які дивилися мультфільми протягом лише 15 хвилин, ідеї були менш оригінальними порівняно з тими, хто розглядав книги або збирав пазли. Правда, через деякий час негативний ефект сходив нанівець.

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