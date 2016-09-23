У США стурбовані поширенням мультирезистентним штамом гонореї

Про це заявили фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), пише WebMD.

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Лабораторні аналізи зразків, взятих минулої весни у семи пацієнтів в Гонолулу, показали, що стійкість Neisseria gonorrhoeae до азитроміцину значно вище, ніж зазвичай спостерігається у США. Збудники гонореї з п'яти зразків крім цього виявилися резистентними до цефтріаксону – антибіотика, що застосовується разом з азитроміцином для лікування інфекції.

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Директор Національного центру по профілактиці ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, ЗПСШ та туберкульозу Джонатан Мермін (Jonathan Mermin) розповів, що вперше були виявлені бактерії з підвищеною стійкістю відразу до двох антибактеріальних препаратів. «Наша остання лінія захисту проти гонореї слабшає. Якщо лікарська стійкість продовжить поширюватися, застосовувана сьогодні терапія стане марною і близько 800 тис. американців щорічно будуть піддаватися ризику невиліковної гонореї», - заявив Мермин.

З 2012 року CDC рекомендують застосовувати одночасно азитроміцин і цефтріаксон в терапії гонореї, щоб гарантувати одужання пацієнта і обмежити подальше поширення інфекції.