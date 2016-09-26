Депресія і тривожність передаються дітям від батьків - дослідження

Дослідники проаналізували дані 250 підлітків та їх батьків. Вони виявили: у дітей, чиї батьки страждали від депресії, ризик цього психічного розладу виявився підвищеним на 45%. Причому, у дітей захворювання зазвичай було важчим, передає Мeddaily.ru.

Потім вчені провели експерименти з мавпами. Фахівці оцінювали рівень гормону стресу (кортизолу) у піддослідних тварин, коли в клітку заходили сторонні. Деякі мавпи сиділи і насторожувались. Дослідження показало, що висока тривожність передавалася від мавп до їхніх дитинчат в 35% випадків. Також дослідники помітили схожі особливості мозку у тривожних батьків і дитинчат.

Раніше співробітники Університету Еразма проаналізували дані 4746 пар матерів і дітей, а також 4144 батьків. В середині вагітності батьки заповнювали анкети, призначені для оцінки рівнів тривоги і депресії. Три роки потому анкетування повторили. Дослідження показало: діти, чиї батьки страждали від депресії або тривоги в процесі вагітності або відразу після народження дитини, частіше були вибагливими в їжі.

Читайте такожЙога допоможе підліткам справитися з тривожними розладами - вченіВ цілому вибагливими виявилися близько 30% дітей молодше 3 років. Матері відчували тривогу і під час вагітності та після народження дитини. А батьки частіше страждали від депресії в період раннього дитинства дитини. Високі рівні тривоги у матері були найтісніше пов'язані з вередливістю дитини в їжі.

Крім того, депресія в процесі вагітності у матері свідчила про те, що дитина у віці 4 років буде розбірливою в їжі. І це не залежно від того, чи збереглися у неї симптоми розладу на момент другого опитування. Приблизно так само на харчову поведінку дітей впливали проблеми з психікою у батьків.