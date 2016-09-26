У Варшаві медики вийшли на маніфестацію

У Варшаві відбулася маніфестація медиків, головні вимоги яких - збільшення витрат на службу охорони здоров'я до 6% ВВП і підвищення зарплат, передає Польське радіо.

Крім того, маніфестанти вимагають прискорення роботи над законом про мінімальну зарплату в службі здоров'я, прийняття закону про мережі госпіталів та ін.

Це була перша спільна демонстрація 9 загальнопольських профспілок, які представляють майже всі лікарські професії: стоматологи, медсестри, акушери, медрятівники, фізіотерапевти, техніки радіотерапії та лабораторні діагности.

Читайте такожУкраїнським медикам знову обіцяють підвищити зарплату Міністр охорони здоров'я Польщі Константин Радзивілл також був на маніфестації лікарів у польській столиці. Чиновник запевнив, що витрати на охорону здоров'я будуть збільшені, що реформи поступово просуваються і зробив докір попередникам, які намагалися уникнути відповідальності за сферу охорони здоров'я.

Міністр запросив медиків на переговори у вівторок.