На посаду Генерального директора ВООЗ подано шість кандидатур

Як повідомляється на сайті ВОЗ, держави-члени запропонували такі кандидатури: від Ефіопії - д-ра Тедроса Адханома Гебреусуса, від Італії - д-ра Флавію Бустрео, від Франції - професора Філіпа Дуст-Блазі, від Великої Британії - д-ра Девіда Набарро, від Пакистану - д-ра Санію Ніштар, від Угорщини - д-ра Міклоша Жошка.

Читайте такожВсесвітній організації охорони здоров'я необхідні реформи - ООН

З 22 квітня 2016 держави-члени ВООЗ мали можливість запропонувати своїх кандидатів. Термін подачі заявок закрито 22 вересня 2016 року.

1-2 листопада цього року відбудеться форум, на якому кандидати представлять своє бачення діяльності на посаді очільника ВООЗ. Форум буде транслюватися на всіх мовах ООН на веб-сайті ВООЗ.

У січні 2017 року Виконавча рада ВООЗ підготує короткий список з імовірними кандидатами. А у травні 2017 року держави-члени будуть голосувати за нового Генерального директора.

Нинішній Генеральний директор ВОЗ Маргарет Чен, була призначена в 2006 році і завершить свій другий термін 30 червня наступного року.

Новий генеральний директор очолить ВООЗ 1 липня 2017 року.