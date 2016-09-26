Вчені спростували постулат про те, що настрій людини залежить від виразу його обличчя
Дослідники з Нідерландів спростували один з постулатів психології щодо мімічного зворотного зв'язку (facial feedback hypothesis), яка є однією з найважливіших тем у психології.
Згідно з гіпотезою мімічного зворотного зв'язку, настрій людини залежить від його пози і виразу обличчя. Вперше подібне припущення було сформульовано в XIX столітті американським філософом і психологом Вільямом Джемсом. Згодом було проведено безліч досліджень, які підтверджували цю гіпотезу, пише Perspectives on Psychological Science.
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Одне з найголовніших досліджень на цю тему було завершено в 1988 році. У ньому психологи просили випробовуваних посміхнутися, тримаючи між зубами олівець. В результаті їх посмішка виходила досить широкою, і піддослідні відзначали поліпшення власного настрою. Крім того, їх просили насупитися і затиснути олівець губами — в такому випадку реакція на подразники була менш позитивною.
Цього разу вчені провели дослідження з куди більшою вибіркою випробовуваних і з'ясували, що старі висновки помилкові і наявність олівця в роті не робить жодного впливу на настрій людини. Результати цієї роботи визнав і провідний автор оригінальної статті 1988 року.
У 2015 році в рамках «проекту відтворюваності» (Reproducibility Project) дослідники повторили сто класичних психологічних досліджень, але змогли відтворити результати лише двох третин з усього масиву.