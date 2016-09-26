Pfizer вирішила не розділяти бізнес

Американська фармацевтична компанія Pfizer відмовилася від планів з розділення бізнесу на дві самостійні структури, пише The Wall Street Journal.

Читайте такожФармконцерн Bayer домовився про покупку конкурента за $65 мільярдів Протягом багатьох років Pfizer обмірковувала можливість поділу компанії на структуру, що займається старими лікарськими засобами, та підприємство з розробки та комерціалізації нових препаратів. Однак після ретельного аналізу компанія вирішила не змінювати поточну структуру.

В даний час Pfizer Innovative і Pfizer Health Essential Health є окремими бізнесами з власної керівною системою, але функціонують у рамках однієї компанії Pfizer. У прес-релізі фармвиробника наголошується, що поточна структура є найбільш оптимальною на сьогоднішній день.

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При цьому в компанії не виключили можливість розділення бізнесу на дві окремі структури в майбутньому.

Pfizer Essential Health займається усіма препаратами, що втратили патентний захист, зокрема, продажами Ліпітора, Премарина і Лірики. У 2015 році продажі Pfizer Essential Health склали 22,09 млрд доларів. Підрозділ Pfizer Innovative Health спеціалізується на дослідженнях і продажів інноваційних ліків. В минулому році його продажу досягли 26,76 млрд доларів.