У США зареєстровано перший біоаналог хуміри
Американські регулятори схвалили перший біоаналог хуміри – дороговартісного лікарського засобу для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та хвороби Крона.
Маркетинговий дозвіл отримала компанія Amgen, пише PharmaTimes.
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Біоаналог, зареєстрований під торговим найменуванням амжевіта, дозволений до застосування за тими ж свідченнями, що і оригінальний адалімумаб, права на який належать AbbVie.
Рішення контрольного органу базується на результатах аналітичних, лабораторних, фармакокінетичних і клінічних досліджень, які підтвердили взаємозамінність амжевіти і хуміри.
Незважаючи на отримання маркетингового дозволу, компанія Amgen може відкласти запуск продажів до 2022 року, оскільки AbbVie стверджує, що амжевіта порушує деякі патенти Хуміри. В даний час між компаніями ведеться судовий розгляд з даного питання.
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Адалімумаб є рекомбінантним моноклональним антитілом, це послідовність якого ідентична імуноглобуліну підкласу G1. Препарат призначений для лікування артропатичного псоріазу, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту. Річні продажі хуміри становлять 15 млрд доларів. У США вартість лікарського засобу становить 3797 доларів.