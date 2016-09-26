У США зареєстровано перший біоаналог хуміри

Маркетинговий дозвіл отримала компанія Amgen, пише PharmaTimes.

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Біоаналог, зареєстрований під торговим найменуванням амжевіта, дозволений до застосування за тими ж свідченнями, що і оригінальний адалімумаб, права на який належать AbbVie.

Рішення контрольного органу базується на результатах аналітичних, лабораторних, фармакокінетичних і клінічних досліджень, які підтвердили взаємозамінність амжевіти і хуміри.

Незважаючи на отримання маркетингового дозволу, компанія Amgen може відкласти запуск продажів до 2022 року, оскільки AbbVie стверджує, що амжевіта порушує деякі патенти Хуміри. В даний час між компаніями ведеться судовий розгляд з даного питання.

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Адалімумаб є рекомбінантним моноклональним антитілом, це послідовність якого ідентична імуноглобуліну підкласу G1. Препарат призначений для лікування артропатичного псоріазу, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту. Річні продажі хуміри становлять 15 млрд доларів. У США вартість лікарського засобу становить 3797 доларів.