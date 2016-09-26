Вчені Швеції заявляють, що готові до редагування геномів людських ембріонів

Про це повідомив Фредрік Ланнер (Fredrik Lanner), дослідник з Каролінського інституту (Karolinska Institute). Він розповів, що вже проводить такі експерименти, займаючись модифікацією геному ембріонів за допомогою системи CRISPR для того, щоб розібратися, які гени беруть участь у процесі ембріонального розвитку, пише Тесһ Тімеѕ.

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Він планує зрозуміти, з чим пов'язані викидні і безпліддя, а також отримати нові дані про ембріональних стовбурові клітини та їхню роль у лікуванні різних захворювань. В даний час стовбурові клітини активно застосовуються для боротьби з низкою серйозних захворювань, наприклад, хвороби Паркінсона, деяких форм сліпоти та інших порушень.

Експерименти по редагуванню геномів ембріонів вже були проведені в 2015 році китайськими вченими. Пройшли вони, щоправда, не дуже вдало і були припинені. У лютому цього року команда вчених з Великобританії отримала дозвіл на таке редагування – важливою умовою було те, що модифіковані зародки мають бути зруйновані через тиждень після внесення змін. Ланнер розповів, що він планує проводити експерименти на семиденних ембріонах і не збирається вирощувати їх довше 14 днів.

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Ряд дослідників і багато представників громадськості вважають такі експерименти ризикованими та неетичними – поширена думка, що технологія буде використовуватися для створення «дизайнерських» дітей. Ланнер вважає, що редагування ембріонального геному повинно бути дозволено для використання лише у фундаментальних дослідженнях.