Ліки на основі канабідіолу підтвердили свою ефективність у терапії епілепсії

Препарат Епідолекс (Epidiolex) на основі очищеного канабідіолу компанії GW Pharmaceuticals у клінічних дослідженнях III фази продемонстрував безпеку і ефективність у терапії тяжких форм епілепсії, інформує REUTERS.

У дослідженнях взяли участь 225 пацієнтів у віці 2-55 років з діагностованим синдромом Леннокса-Гасто – рідкісної і важкої форми епілепсії. Всі пацієнти не відповіли на попередню терапію стандартними антиепілептичних ліками. В залежності від групи учасники КД отримували Епідолекс (20 мг/кг/добу), Епідолекс (10 мг/кг/добу) або плацебо, експериментальна терапія супроводжувалася стандартними протиепілептичними ЛЗ.

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Отримані результати свідчать, що на тлі Епідолексу (20 мг/кг/добу) середнє зниження частоти нападів склало 42%, тоді як у плацебо-групі даний показник дорівнював 17%. У групі пацієнтів, що приймали експериментальний засіб у дозі 10 мг/кг/добу, частота нападів скоротилася на 37%.

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Діючою речовиною експериментального Епідолексу є очищений канабідіол, при цьому ліки не містять тетрагідроканабінолу, основного психоактивного компонента марихуани. Компанія GW Pharmaceuticals має намір подати до Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) документи на реєстрацію Епідолекса вже в першій половині 2017 року. У разі схвалення препарату, він стане першим в США рецептурним ліками на основі канабідіолу.