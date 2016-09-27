Причина кожної дев'ятої смерті у світі пов'язана з забрудненням повітря - ВООЗ

Згідно з доповіддю ВООЗ, найгірша ситуація в Південно-Східній Азії та на заході Тихоокеанського регіону, зокрема, в Китаї, Малайзії та В'єтнамі.

Нових даних достатньо, щоб "ми всі дуже занепокоїлися", заявила Марія Нейра, директор Департаменту ВООЗ по громадській охороні здоров'я і навколишнього середовища.

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"Це надзвичайна ситуація в охороні здоров'я", - підкреслила вона. Проблема гостріша у містах, однак повітря у сільській місцевості гірше, ніж багато хто вважає. Дані ВООЗ були зібрані з допомогою супутника, а також проб повітря - вони були проведені у понад 3000 районах по всьому світу.

За даними організації, кожна дев'ята смерть у світі пов'язана із забрудненням повітря, в тому числі всередині приміщень. Ця проблема не менш небезпечна, попереджають у ВООЗ, особливо в бідних країнах, де для приготування їжі досі використовується вугілля.

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У 2012 році забруднення атмосфери, за оцінками експертів, призвело до смерті близько трьох мільйонів осіб.