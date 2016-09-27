Вчені виявили, що доступні ліки проти анемії знищують ракові клітини

Вчені виявили, що наночастинки заліза, які були створені як ліки від анемії, змушують імунітет звертати увагу на ракові клітини і знищувати їх, йдеться у статті, опублікованій в журналі Nature Nanotechnology.

"Ми дуже здивувалися, що ці наночастинки змусили макрофаги атакувати ракові клітини всередині тіла миші. Ми думаємо, що цей же прийом спрацює і при лікуванні пухлин в організмі людини. Багато наших колег вважають, що наночастинки лише засіб для доставки ліків, але вони можуть викликати цікаві ефекти самі по собі, які ми не побачимо, якщо не придивлятися до них впритул", — розповідає Хайке Далдруп-Лінк (захищав heike Daldrup-Link) зі Стенфордського університету (США).

Далдруп-Лінк та її колеги зробили це відкриття, розробляючи ліки на базі наночастинок заліза, які б допомагали людям, які страждають на анемію або нещодавно втратили велику кількість крові, відновити рівень гемоглобіну в організмі. Ці ліки, ферумокситол, нещодавно були схвалені закладами охорони здоров'я органами США, і вчені перевіряли препарат на наявність імовірних побічних ефектів.

Читайте такожВчені "навчили" бактерій-перевізників транспортувати ліки в потрібну частину пухлини

Спостерігаючи за дією цих наночастинок на різних культурах клітин мишей, вчені помітили, що вони вкрай незвичайним чином впливають на поведінку макрофагів — одних з найважливіших клітин імунної системи, головне завдання яких полягає в очищенні організму від "біосміття", бактерій і ракових клітин. Ці клітини були відкриті нобелівським лауреатом Іллею Мечниковим в 1884 році.

Це відкриття наштовхнуло вчених на думку, що залізні наночастинки можна використовувати для боротьби з раком. Вони перевірили свою ідею на трьох групах мишей, чиє тіло вони імплантували злоякісні пухлини, вирощені в пробірках. Перша популяція гризунів отримувала ін'єкції залізних наночастинок, заповнених протираковим препаратом, друга – "порожні" наночастинки, а третя служила контрольною групою.

Експеримент показав, що і "повні", "пусті" наночастинки однаково добре пригнічували ріст пухлин і змушували макрофаги атакувати ракові клітини і знищувати їх, що вони не робили в організмі контрольних особин, де імунна система просто ігнорувала пухлину. Схожим чином наночастинки заліза запобігали появі метастаз в легенях, печінці та інших органах тіла мишей.

Читайте такожВчені довели, що прогестерон запобігає небезпечні ускладнення грипу

Як вважають вчені, подібна позитивна дія наночастинок пов'язана з тим, що їх поглинання макрофагами змінює електричні властивості оболонки клітин імунної системи, завдяки яким ті набувають здатність "бачити" ракові клітини, до цього ховалися від них і видавали себе за "своїх".

Враховуючи те, що даний препарат вже був визнаний безпечним для здоров'я людини, вчені пропонують почати клінічні випробування на ракових хворих найближчим часом. Фактично, як зазначають Далдруп-Лінк та її колеги, будь-який раковий хворий може долучитися до цих дослідів, просто купивши ферумокситол в аптеці, позаяк ці ліки продаються без рецепта.