У Мексиці народилася перша у світі дитина "від трьох батьків"

09:08, 28 вересня 2016
Зарубіжні новини
5467

Подружжя з Йорданії звернулося до вчених у США через рідкісну генетичну хворобу, що не дозволяла парі мати дитину.

REUTERS

Перша у світі дитина з генетичним матеріалом трьох батьків народилася в Мексиці, повідомляє журнал New Scientist.

Подружжя з Йорданії звернулося до вчених США через рідкісну генетичну хворобу, що не дозволяла парі мати дитину. У зв'язку з тим, що подібні методи втручання заборонені в США, робота фахівців проходила в одній з мексиканських клінік.

Читайте такожУкраїнські репродуктологи впровадили технологію "дитина від трьох батьків"

Дослідники, яких очолював Джон Чжан, застосували технологію з використанням генетичного матеріалу ще однієї жінки-донора.

У зв'язку з тим, що подібні методи втручання заборонені в США, робота фахівців проходила в одній з мексиканських клінік. Як повідомляє видання, хлопчик Абрахам Хасан (Abrahim Hassan) народився п'ять місяців тому. Опитані журналом експерти назвали його народження революційним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter