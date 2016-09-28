У Мексиці народилася перша у світі дитина "від трьох батьків"

Перша у світі дитина з генетичним матеріалом трьох батьків народилася в Мексиці, повідомляє журнал New Scientist.

Подружжя з Йорданії звернулося до вчених США через рідкісну генетичну хворобу, що не дозволяла парі мати дитину. У зв'язку з тим, що подібні методи втручання заборонені в США, робота фахівців проходила в одній з мексиканських клінік.

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Дослідники, яких очолював Джон Чжан, застосували технологію з використанням генетичного матеріалу ще однієї жінки-донора.

У зв'язку з тим, що подібні методи втручання заборонені в США, робота фахівців проходила в одній з мексиканських клінік. Як повідомляє видання, хлопчик Абрахам Хасан (Abrahim Hassan) народився п'ять місяців тому. Опитані журналом експерти назвали його народження революційним.