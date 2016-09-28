Студентка з Австралії розробила метод, який може стати альтернативою антибіотикам

Малайзійка Шу Лам разом з колегами з університету Мельбурна розробила метод боротьби з супербактеріями, які успішно протистоять всім відомим антибіотикам, пише Новий час. Імовірно, це стане найбільшою революцією з часів відкриття пеніциліну.

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Новий метод був поки випробуваний тільки на лабораторних мишах, але в перспективі він являє собою рішення проблеми супербактерій, проти яких безсилі сучасні антибіотики.

Наявність таких супербактерій в ООН вважають фундаментальною загрозою світової охорони здоров'я. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я супербактерії щороку вбивають понад 700 тис. осіб. Згідно з деякими прогнозами, до 2050 року вони щорічно будуть ставати причиною понад 10 млн смертей.

У війні між бактеріями і антибіотиками поступово починають перемагати перші, констатують медики. Бактерії мутують і розвивають у себе стійкість до антибіотиків. І цей процес відбувається значно швидше, ніж протилежний процес пошуку нових антибіотиків.

Читайте такожКраїни ООН підписали зобов'язання про боротьбу з супербактериямиОднією з таких супербактерій є, приміром, метицилін-резистентний золотистий стафілокок, винний у багатьох внутрішньолікарняних інфекціях і викликає сепсис і пневмонію. Медики побоюються, що скоро в список супербактерій можна буде віднести і гонорею, проти якої залишається все менше ефективних ліків.

У війні проти супербактерій не обійтися без суперзброї. Можливо, таку вдалося створити 25-річній аспірантці Мельбурнського університету Шу Лам.

Малайзійська студентка аспірантури одного з провідних австралійських університетів розробила полімеризований пептид, який представляє собою структуру з повторюваних ланцюгів білків у формі зірки, який здатний вбивати шість різних супербактерій без антибіотиків, руйнуючи їх клітинні мембрани. Після цього бактерія гине.

Метод отримав назву SNAPP (структурно наноінженерні антимікробні пептидні полімери).

Багато експертів поспішили назвати відкриття справжньою революцією, порівнянної з відкриттям антибіотиків. Деякі медики вважають, що розробка Шу Лам змінить вигляд сучасної медицини.

Звичайно, радіти поки рано - Лам випробувала свій метод на лабораторних мишах, і до експериментів з людьми поки ще далеко.

Але той факт, що її "зірки" працюють в лабораторії вже вселяє оптимізм. Особливо, якщо враховувати, що в ході експериментів всі ворожі бактерії незмінно гинули. А їхні наступні покоління не показували нових здібностей щодо протистояння білку, придуманому Лам.

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На відміну від антибіотиків, які "отруюють" бактерії, часто попутно атакуючи сусідні здорові клітини, полімерні пептиди Лам не завдають шкоди організму. Вони безпосередньо впливають на бактерії, проникаючи в них, дестабілізуючи їх клітинні мембрани.

"Пептиди виявилися ефективними для знищення будь-яких бактеріальних інфекцій в організмі, - розповідає Лам. - В тому числі і для тих, які раніше показували стійкість до антибіотиків. При цьому пептиди не токсичні, і не завдають шкоди організму".

Суть в тому, що ці пептиди настільки великі (до 10 нм в діаметрі), що просто не можуть проникати в здорові клітини організму, підкреслює науковий керівник Лам, Грег Кіяо. Це докорінно відрізняє розробку Лам від інших попередніх експериментів у цьому напрямку.

Результати, отримані в лабораторії, дозволяють зробити висновок про те, що пептиди Лам діють більш ефективно і вибірково, ніж відомі досі засоби проти бактерій, каже Сиріл Бойєр з університету Південного Уельсу в Австралії. Але, за її словами, радіти рано, оскільки попереду довгі роки клінічних випробувань.