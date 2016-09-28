У Росії ініціюють повну заборону абортів

Патріарх Московський Кирило 27 вересня зустрівся з учасниками російського руху "За життя" і руху "Православні добровольці", що збирають підписи під зверненням громадян за заборону абортів, і підписав документ. Про це повідомляється на сайті Російської православної церкви.

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Автори звернення вимагають внести у законодавство РФ ряд змін, спрямованих на заборону хірургічних і медикаментозних переривань вагітності, а також заборону протизаплідних засобів з абортивною дією. Також вони припускають надання з федерального бюджету матеріальної допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми на рівні не менше прожиткового мінімуму.

При цьому, як пише Російська служба ВВС, прес-секретар патріарха священик Олександр Волков повідомив агентству "Москва", що у зверненні йдеться не про заборону абортів повністю, а про їх виведення із системи обов'язкового медичного страхування.

"У цій позиції немає нічого нового, вона була і залишилася незмінною. Але оскільки йде збір підписів, патріарх, щоб привернути увагу до проблеми, як і інші люди, підписав цей документ. Про повну заборону абортів поки мова не йде", - сказав Волков.

Проте в тексті на сайті Московського патріархату наводиться текст звернення, який, за даними сайту, узгоджено з патріаршою комісією з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства.

У ньому не згадується система ОМС, а йдеться саме про заборону абортів. Верховний муфтій Росії і голова Центрального духовного управління мусульман Талгат Таджуддін підтримав патріарха Кирила.