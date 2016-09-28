Sanofi отримала від США грант у $ 43 млн на дослідження вакцини проти вірусу Зіка

Кошти будуть витрачені на проведення клінічних досліджень та організацію виробництва, пише REUTERS.

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Очікується, що друга фаза клінічних випробувань експериментальної вакцини проти вірусу Зіка буде запущено у першій половині 2018 року. Контракт з Міністерством охорони здоров'я і соціального забезпечення дійсний до 2020 року, але при отриманні позитивних результатів КД може бути подовжено, а фінансування збільшено ще на 130,45 млн доларів. Додаткове фінансування призначене для проведення заключної фази досліджень.

Розробка вакцини була запущена в березні цього року фахівцями з Військово-медичного дослідницького інституту Уолтера Ріда (WRAIR), повноважного органу координації біомедичних досліджень і розробки (BARDA) та Національних інститутів охорони здоров'я (NIH). У липні до роботи над препаратом приєдналася Sanofi.

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У цьому місяці BARDA також надала 20 млн доларів японської фармкомпанії Takeda, що теж веде розробку вакцини проти вірусу Зіка.

Вірус Зіка небезпечний для вагітних жінок, оскільки може стати причиною розвитку у плода мікроцефалії. Найбільш високий ризик порушень розвитку плода при інфікуванні жінки на ранніх термінах вагітності.