Вчені назвали ще одну причину розвитку ожиріння

Учені з Великої Британії виявили свідоцтво того, що порушення у мікрофлорі кишечнику можуть призвести до підвищення рівня шкідливих жирів в організмі, пише Reuters. Встановлено, що люди з великою різноманітністю мікроорганізмів в меншій мірі страждають від надмірної ваги.

У дослідженнях взяли участь 1313 близнюків. Генетики проаналізували ДНК бактерій, виділених з людських відходів життєдіяльності, і порівняли її з різними показниками ожиріння, включаючи індекс маси тіла, а також накопичення різних видів жирів, включаючи вісцеральний.

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Встановлено, що збіднена мікрофлора кишечнику пов'язана з утворенням вісцерального жиру. Останній шкідливий тим, що накопичується навколо таких органів, як печінка, підшлункова залоза та кишечник. Це може призвести до виникнення діабету і серцево-судинних захворювань.

Оскільки вчені провели обсерваційне дослідження (спостереження без втручання), то за його результатами можна чітко встановити причинно-наслідкові зв'язки, наголошується в повідомленні.

Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як саме кишкові бактерії впливають на здоров'я людини, а також розробити нові способи профілактики ожиріння. Наприклад, пересадка різних видів мікроорганізмів у кишечник могла б зменшити схильність до надмірної ваги.