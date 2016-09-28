ВОЗ оголосила Америку першим у світі регіоном, вільним від кору

Північна і Південна Америка стали першим регіоном в світі вільним від кору. Про це повідомила Панамериканська організація охорони здоров'я (ПООЗ), пише REUTERS.

Три роки поспіль у Північній і Південній Америці не було зафіксовано жодного випадку захворювання на кір.

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У всьому світі, кір залишається однією з основних причин смерті серед дітей раннього віку в країнах, що розвиваються.

Близько 250 тисяч осіб були заражені на кір в минулому році, найбільше в Африці і Азії, наголосили у ПООЗ.

За даними ВООЗ, внаслідок небезпечних ускладнень кору - діарея, зневоднення, інфекції дихальних шляхів і енцефаліт - щодня помирає близько 314 осіб.

Останній спалах кору, який виник у Північній і Південній Америці був зафіксований в Венесуелі в 2002 році.