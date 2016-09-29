Генетики виявили 60 ділянок ДНК, пов'язаних з розвитком діабету і серцево-судинних хвороб

Дослідження опубліковане в журналі Nature.

Також вченим вдалося визначити близько 60 ділянок ДНК людини, пов'язаних з цукровим діабетом і серцево-судинними захворюваннями. У дослідженні автори проаналізували 37 робіт, які об'єднують дані понад 150 тисяч людей різних національностей і рас.

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Надалі автори планують дослідити вплив метаболізму у дітей з надмірною вагою на їх можливу схильність до діабету і кардіологічних захворювань у подальшому.

Раніше американські медики встановили, що діти, які з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину, в середньому на 15 відсотків частіше у дорослому стані будуть страждати ожирінням у порівнянні з тими, хто народився природним шляхом.