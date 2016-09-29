У США вперше схвалено повністю автоматичну інсулінову помпу

Нова помпа призначена для лікування пацієнтів з діабетом 1 типу старше 14 років,повідомляється на сайті Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

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Пристрій MiniMed 670G є гібридною замкнутою системою, яку ще називають «штучною підшлунковою залозою», призначеної для корекції рівня інсуліну без (або мінімальним) втручання пацієнта. Пристрій вимірює рівень глюкози в крові пацієнта кожні п'ять хвилин і автоматично вводить інсулін у разі необхідності.

На підтримку заявки на реєстрацію MiniMed 670G компанія Medtronic представила результати клінічних досліджень, які пройшли за участю 123 пацієнтів. Згідно з отриманими результатами, пристрій безпечний для застосування і не призводить до розвитку небезпечних небажаних явищ (діабетичного кетоацидозу і важкої гіпоглікемії).

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Американські регулятори схвалили пристрій на 6 місяців раніше, ніж очікувалося. Тим не менш, автоматична інсулінова помпа надійде у продаж не раніше, ніж навесні 2017 року. За прогнозами експертів, вартість приладу становитиме 5-8 тис. доларів, також витратні матеріали щорічно будуть коштувати ще кілька тисяч доларів.