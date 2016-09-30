Вживання знеболювальних пов'язано з розвитком серцевої недостатності - дослідження

Речовини, про які йде мова, називаються нестероїдними протизапальними препаратами, у число яких входять інгібітори циклоокисгеназ, пише Medicalxpress.

Дослідники проаналізували дані 10 мільйонів пацієнтів, які приймають болезаспокійливі, з Німеччини, Великобританії, Нідерландів та Італії. Вони виявили понад 92 тисяч випадків госпіталізації і перевірили, які препарати і в яких дозах приймав кожного, хто потрапив у лікарню.

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Встановлено, що такі лікарські засоби, як диклофенак, ібупрофен, індометацин, кеторолак, напроксен, німесулід, піроксикам, а також два інгібітори Цог 2 — эторикоксиб і рофекоксиб — при високих дозах підвищують ризик серцевої недостатності удвічі. Хоча ці результати були отримані з обсерваційного дослідження і тому не вказують на причинно-наслідковий взаємозв'язок, експерти радять з обережністю вживати знеболювальні.

Європейське суспільство кардіології, наприклад, застерігає від прийняття диклофенаку в будь-яких дозах. Фахівці також відзначають, що найменш ризиковано вживання ібупрофену.