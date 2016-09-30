Росія зайняла останнє місце в міжнародному рейтингу охорони здоров'я

Росія зайняла останнє місце в міжнародному рейтингу здоров'я, складеному агентством Bloomberg.

У рейтингу, в який увійшли 55 країн з населенням понад п'ять мільйонів осіб, Росія зайняла відповідно 55-е місце. Перед нею у списку знаходяться Бразилія, Азербайджан, Колумбія, Йорданія і США, які займають від 54 до 50-го рядка відповідно.

Лідерами рейтингу стали Гонконг, Сінгапур, Іспанія, Південна Корея і Японія.

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При складанні індексу враховувалися середня тривалість життя, частка ВВП на душу населення, яка витрачається на охорону здоров'я, і вона ж в абсолютному вираженні.

В Росії середня тривалість життя - 70,37 року, на медицину витрачається 7,07% ВВП або 893 долара.

Для порівняння в Гонконзі тривалість життя - 83,98 року, на охорону здоров'я йде лише 5,4% ВВП або 2 021 долара.

У попередньому рейтингу, складеному в 2009 році, Росія займала останнє місце.