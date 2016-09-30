Головний біль може бути одним із симптомів гіпотиреозу - вчені

У новому дослідженні,проведеному в Медичному коледжі Університету Цинциннаті, було виявлено зв'язок між схильністю до різних типів головного болю (кластерної, мігрені) та ймовірністю розвитку гіпотиреозу, пише Science Daily.

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Гіпотиреоз — це стан, обумовлений тривалою, стійкою нестачею гормонів щитовидної залози в організмі. Характерні симптоми захворювання: перепади настрою, сонливість, сухість шкірних покривів, збільшення ваги, випадіння волосся, втома, запори, нерегулярний менструальний цикл у жінок тощо.

Вчені вивчили історії хвороби і зразки крові понад 8 тисяч людей і виявили підвищений ризик розвитку дефіциту гормонів щитовидної залози у пацієнтів з систематичними головними болями. Найбільш висока ймовірність розвитку гіпотиреозу була виявлена в групі хворих, що страждають мігренями: на 41% вище, ніж у відносно здорових людей.