В Іспанії внаслідок вибуху газу в кав'ярні отримали пошкодження майже 90 осіб
07:58, 03 жовтня 2016Зарубіжні новини
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Внаслідок вибуху газу в кав’ярні в місті Велес-Малага на півдні країни, що стався в суботу ввечері, ушкоджень зазнали майже 90 осіб.
REUTERS
З них п'ятеро мають серйозні травми, які не загрожують життю, ще 57 отримали медичну допомогу в лікарні з порізів і ударів; з них 14 після надання допомоги відпустили, решту 33 ще перебувають на лікуванні, передає Радіо Свобода.
Вибух стався на кухні однієї з кав’ярень під час міського свята, як вважають, його причиною став побутовий газ. У справі про вибух почато слідство.
Раніше йшлося про дещо меншу кількість потерпілих – 77 осіб.
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