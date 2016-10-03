В Іспанії внаслідок вибуху газу в кав'ярні отримали пошкодження майже 90 осіб

З них п'ятеро мають серйозні травми, які не загрожують життю, ще 57 отримали медичну допомогу в лікарні з порізів і ударів; з них 14 після надання допомоги відпустили, решту 33 ще перебувають на лікуванні, передає Радіо Свобода.

Вибух стався на кухні однієї з кав’ярень під час міського свята, як вважають, його причиною став побутовий газ. У справі про вибух почато слідство.

Раніше йшлося про дещо меншу кількість потерпілих – 77 осіб.