В Алеппо вдруге за тиждень розбомбили лікарню

1 жовтня в лікарню М10 в підконтрольній повстанцям східній частині сирійського міста Алеппо потрапили, як мінімум, дві бочкові бомби, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на сирійсько-американське медичне товариство, яке займається підтримкою цього медичного закладу.

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"Дві бочкові бомби влучили у лікарню М10. Також є повідомлення про використання касетних бомб", - заявив представник медичного товариства Адхам Сахлул, слова якого наводить агентство AFP.

Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок бомбардувань російською і сирійською авіацією протягом п'ятниці, 30 вересня, загинули щонайменше 20 осіб. За повідомленням державних ЗМІ Сирії, здійснені повстанцями обстріли контрольованих урядовими військами районів теж призвели до загибелі близько 20 людей.

Як повідомляє агентство Reuters, російська авіація продовжує сьогодні завдавати інтенсивних ударів по позиціях повстанців в Алеппо та на околицях міста.

Кілька днів тому, 28 вересня, під час бомбардування контрольованої повстанцями східної частини сирійського міста Алеппо частина ракет була випущена по двох лікарнях, однією з яких була М10, в результаті чого загинуло двоє хворих, а робота медичних закладів була вимушено призупинена. Того ж дня державний секретар США Джон Керрі заявив, що США припинять співпрацю з Росією, якщо наступ в Алеппо триватиме.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що напади на лікарні й медичний персонал у Сирії мають бути кваліфіковані як військові злочини.