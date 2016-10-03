У Таїланді зафіксовано перші випадки мікроцефалії через вірус Зіка

МОЗ Таїланду підтвердив інформацію про народження перших двох немовлят з мікроцефалією, зумовленої інфікуванням вірусом Зіка, пише Reuters.

Читайте такожУ Малайзії збільшилася кількість випадків зараження вірусом Зіка: українців закликають бути обережнимиЗа даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки викликаної вірусом Зіка мікроцефалії в Таїланді – перші в Південно-Східній Азії. В організації закликали уряди країн регіону вжити заходів щодо профілактики поширення вірусу.

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Всього з початку року вірус Зіка був виявлений у 349 жителів Таїланду, 33 з них – вагітні жінки. Влада США вже рекомендувала вагітним американкам відмовитися від поїздок в Південно-Східну Азію через високий ризик зараження.

Вперше зв'язок інфікування вагітної жінки вірусом Зіка з розвитком мікроцефалії у плода був виявлений у минулому році: в Бразилії було зафіксовано понад 1,8 тис. випадків народження дітей з вірусасоційованою мікроцефалією.