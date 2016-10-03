Прийом гормональних контрацептивів призводить до розвитку депресії - дослідження

Про це свідчать результати масштабного дослідження, опубліковані в JAMA Psychiatry.

Співробітники Копенгагенського університету проаналізували медичні дані понад 1 млн жінок у віці 15-34 років. У своєму дослідженні вони використовували інформацію, зібрану в базі даних національної системи охорони здоров'я за 2000-2013 рік. Відібрані для спостереження пацієнтки не мали раніше діагностованих депресивних розладів, онкологічних захворювань, тромбоциту вен і не проходили терапію проти безпліддя.

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За час спостереження, жінки, які використовували комбіновані гормональні контрацептиви, починали прийом препаратів для лікування депресії на 23% частіше, ніж пацієнтки, практикували інші методи контрацепції. При цьому найбільш високий ризик спостерігався серед підлітків 15-19 років: дівчаткам цього віку, які використовували гормональні пластирі, вагінальні кільця або внутрішньоматкові системи, що містять прогестин, втричі частіше були потрібні рецептурні антидепресанти, ніж їх одноліткам з контрольної групи.

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На тлі комбінованих контрацептивів, ризик початку лікарської терапії депресії підвищувався на 80%, порівняно з контрольною групою.

Автори роботи зробили висновок, що виходячи з отриманих ними даних, підвищений ризик розвитку депресії може розглядатися як імовірний побічний ефект гормональної контрацепції.