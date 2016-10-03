Вчені виявили ще одну корисну властивість кориці

Австралійські вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету (Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT) вирішили перевірити, яким чином ця найпоширеніша пряність діє на організм, пише Мedical Хргеѕѕ. Для цього вони підсипали спецію в корм свиней і спостерігали за тим, як змінюється їх стан залежно від наявності кориці в раціоні.

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Про результати дослідження розповів його керівник професор RMIT Курош Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh). За його словами, коли свиней годували при кімнатній температурі, кількість вуглекислоти, якої вони виділяли, збільшувалася. Кориця, додана до їхньої їжі, зменшувала секрецію шлункової кислоти в цілому та її фермента пепсина, це, в свою чергу, знижувало температуру шлунка тварин під час споживання корму.

Коли свиням жарко, вони дихають прискорено, знижуючи вироблення вуглекислого газу і полегшуючи цим свій стан. Кориця діє таким же чином — тобто вона не тільки охолоджує організм тварин, але і веде до значного поліпшення стану здоров'я. Ще один дослідник з групи професора Калантара-заде, Цзянь Чжень (Jian Zhen Ou) додав, що температура шлунка у свиней знизилася на 2 градуси за Цельсієм. «Без сумніву, кориця так популярна в спекотних країнах,зокрема, і тому, що після її вживання люди відчувають себе краще», — зазначив він.

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Ця наукова робота є частиною масштабного дослідження. Вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету вивчають, яким чином можна поліпшити стан здоров'я кишечника, і використовують при цьому капсули з датчиками газу, які потрібно ковтати, а також «розумні таблетки» власної розробки. Експерименти зі свинями і корицею, за словами професора, показують, як капсули з датчиками газу можуть допомогти отримати дані про фізіологію хвороб шлунково-кишкового тракту. Датчики допоможуть не тільки при встановленні діагнозу, але і при лікуванні захворювань.