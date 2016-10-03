Омега-3-жирні кислоти поліпшують стан пацієнтів з аутоімунними хворобами - медики

Вовчак – аутоімунне захворювання, що вражає внутрішні органи, шкіру і суглоби. ДГК – одна з омега-3-жирних кислот, що містяться в рибі. Ця кислота накопичується в результаті вживання ними водоростей, які її синтезують. Автори з'ясували, що розвиток захворювання може бути спричинений дією ряду факторів навколишнього середовища, в тому числі і вдихання кварцового пилу, пише Мedical Хргеѕѕ.

Докозагексаєнова кислота виявилася здатна зупинити прогресування вовчака, викликане дією кварцу. Кварцовий пил нерідко присутній на будівництвах і в шахтах.

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Меліса Бейтс (Melissa Bates) та її колеги провели серію експериментів на мишах, генетично схильних до розвитку вовчака. Після того, як миші піддавалися дії кварцу, у них були виявлені ураження нирок і легень. Введення докозагексаєнової кислоти допомогло впоратися з ураженнями легенів у 96% випадків.

Механізм дії докозагексаєнової кислоти поки не вивчений – зараз дослідники розробляють нову експериментальну модель, яка допоможе з'ясувати, як саме ця сполука впливає на розвиток захворювання. Дослідники припускають, що клітини легенів руйнуються під дією кварцового пилу, це призводить до активації макрофагів, які починають знищувати і здорові тканини. ДГК якимось чином блокує процес руйнування клітин легкого і допомагає виходу токсичних кварцових частинок з них.

Дослідження тривають, але вже зараз зрозуміло, що вживання їжі, багатої докозагексаєновою кислотою, здатне зупинити розвиток вовчака.