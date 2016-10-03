80% результатів клінічних досліджень, що проводилися в Китаї, сфальсифіковані - результати перевірки

Компанії, які відповідали за ці випробування, підробляли висновки і часто писали їх навіть раніше, ніж перевіряли, як насправді працюють нові ліки, повідомляє Science Alert.

Дані в цій ситуації «підганялися», щоб відповідати результатам. Часто «новий» препарат насправді являв собою комбінацію вже відомих старих, відомо також про випадки, коли організації навмисно замовчували наявність побічних ефектів.

Всього Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Китаю перевірило інформацію по 1622 нових препаратів, що нібито пройшли клінічні випробування та чекали на затвердження для того, щоб вийти на ринок. Понад 80% з них в китайських аптеках вже не з'являться.

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Величезна кількість досліджень була проведена неналежним чином, мала неповні дані або взагалі не проводилась ніколи. Спільниками ставали і треті особи, у чиї обов'язки входила незалежна експертиза клінічних випробувань — їм або погрожували, або платили. Подібні випадки були не поодинокі, зловживали службовим становищем на всіх рівнях, в цьому були помічені навіть не окремі люди або організації — практично вся система клінічних випробувань у Китаї працювала подібним чином. Від вчених вимагали виключно позитивних результатів. Тепер влада побоюється того, що вже зареєстровані ліки, могли бути "перевірені" таким чином. Це означає, що люди лікуються за допомогою препаратів, які фактично діють невідомим чином і мають невідомі побічні ефекти.

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При цьому в лікарнях, а також в самих організаціях фармацевтичної спрямованості заявляють (імена цих людей не розголошуються), що відкриття влади насправді було «секретом Полішинеля». Розслідування Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів було присвячено лише західним лікам — однак ситуація із засобами традиційної китайської медицини може бути набагато гіршою. Лю Лянь (Luo Liang), один з фахівців китайської системи охорони здоров'я, прокоментував, що в Китаї підробляють все, і якщо є хоч найменша можливість отримати дохід з фальсифікації ліків — це обов'язково станеться.