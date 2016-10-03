Британські вчені заявили про те, що повністю вилікували дорослого чоловіка від ВІЛ-інфекції

Британські медики з Оксфордського та Кембриджського університетів, а також Університетського і Королівського коледжу Лондона заявили про перший випадок одужання від ВІЛ-інфекції дорослої людини, повідомляє The Sunday Times.

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Від ВІЛ-інфекції вилікувався 44-річний британець. Він став першим з 50 осіб, які успішно пройшли спеціальну противірусну терапію. Нова методика, за словами вчених, дозволяє відстежувати і знищувати ВІЛ відразу у всьому організмі, а не тільки в тих місцях, де вірус найбільш активний. Як показали дослідження, вміст вірусу в крові після проходження терапії настільки низький, що аналізи засвідчили негативні результати.

Стандартна антиретровірусна терапія пригнічує активні інфіковані клітини, але не зачіпає інші заражені T-лімфоцити. Це означає, що існуючі в даний час препарати здатні контролювати активність ВІЛ-інфекції, але не позбавляти від неї. Вчені відзначають, що запропонована ними терапія поки проходить випробування і не призначена для широкого клінічного впровадження.

До 2014 року, за даними ВООЗ, близько 37 мільйонів людей у світі були інфіковані ВІЛ-інфекцією, а 34 мільйони померли від причин, пов'язаних з захворюванням. До цього ж часу від вірусу щорічно гинуло близько 1,5 мільйона чоловік і близько 2,2 мільйона ставали носіями вірусу. Противірусну терапію отримують менше половини хворих.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кількість випадків інфікування ВІЛ-інфекцією залишається високою. З майже 130 тисяч ВІЛ-інфікованих, які сьогодні перебувають під наглядом, абсолютна більшість - 87% - особи репродуктивного та працездатного віку (15-49 років).

У Міністерстві охорони здоров'я України підкреслюють, що в умовах існуючої гуманітарної кризи і бойових дій на Сході України зросли ризики поширення ВІЛ-інфекції, зокрема, у поєднанні з гепатитами та інфекціями, що передаються статевим шляхом.